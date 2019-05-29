Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da gollerde Kone imzası yer aldı
Son Dakika Spor Haber

Sivasspor'da gollerde Kone imzası yer aldı

2 gün önce

Spor Toto Süper lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da deneyimli forvet oyuncusu Arouna Kone, bu yıl attığı 11 golle takımının en golcü oyuncusu oldu.

Sivasspor'da gollerde Kone imzası yer aldı, System.String[]
Spor Toto Süper lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da deneyimli forvet oyuncusu Arouna Kone, bu yıl attığı 11 golle takımının en golcü oyuncusu oldu.

35 yaşındaki golcü, 2018-2019 sezonunda 11 golle skor yükünü taşıyan isim olarak dikkat çekti. Sivas temsilcisinin ligde attığı 40 golün 10'unda imzası bulunan Fildişi Sahilli oyuncu, 1 gol sevincini de Türkiye Kupası'nda yaşadı. Sivasspor'un bir diğer golcü oyuncusu ise Emre Kılınç oldu. Kılınç, 11 golle takımın en golcü oyuncusu olan Kone'yi 7 golle takip etti.

2018-2019 sezonunda Demir Grup Sivasspor'da gol sevinci yaşayan futbolcular şöyle:

Arouna Kone (11), Emre Kılınç (7), Serhiy Rybalka (4), Muhammet Demir (4), Douglas (3), David Braz (3), Hakan Arslan (3), Fousseni Diabate (2), Fatih Aksoy (1), Delvin N'Dinga (1), Erdoğan Yeşilyurt (1), Özer Hurmacı (1) - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:37 Kaynak: İHA
Sivasspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazişehir Gaziantep, Spor Toto Süper Ligde! Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum Fenerbahçe'nin transfer harekatına Emre Belözoğlu müdahelesi! Muhammet Demir Başakşehir'e transfer oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 15:41:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da gollerde Kone imzası yer aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]