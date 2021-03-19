Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi 3 eksik!

Diğer yandan kırmızı-beyazlılar, bugün İzmir 'de yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak. Bu maç öncesinde Sivasspor'da defans oyuncusu Aaron Appindangoye, orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka ve Claudemir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim