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Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi 4 eksik! - Son Dakika

Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi 4 eksik!

28.08.2021 13:50
Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi 4 eksik!, System.String[]

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak olan DG Sivasspor'da 4 sakat oyuncu bulunuyor.

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak olan DG Sivasspor'da 4 sakat oyuncu bulunuyor.

Sivasspor ve Göztepe, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Sivas'ta karşı karşıya gelecek. Yiğidolar'da bu karşılaşma öncesinde tam 4 eksik var. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Erdoğan Yeşilyurt ve Pedro Henrique forma giyemeyecekler. Samba Camara'nın oynayıp oynamayacağı ise maç günü netleşecek. - SİVAS

Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi 4 eksik!

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Göztepe, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi 4 eksik! - Son Dakika Spor


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