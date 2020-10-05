Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor

Süper Lig'de 4. haftayı bay geçen Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç oynadı.

Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak.