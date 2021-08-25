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Sivasspor'da hedef Avrupa'da tur atlamak - Son Dakika

Sivasspor'da hedef Avrupa'da tur atlamak

25.08.2021 12:08
Sivasspor'da hedef Avrupa'da tur atlamak, System.String[]

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın karşılaşacakları Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı yenerek tur atlamak istediklerini belirtti.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın karşılaşacakları Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı yenerek tur atlamak istediklerini belirtti.

Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir karşılaşma için Danimarka'ya gittiklerini söyledi.

Karşılaşmayı kazanmak için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini aktaran Çalımbay, "Bütün amacımız orada tur atlamak. Kolay olmayacağını, çok zor olacağını biliyoruz. Tek sıkıntımız 5-6 eksikle gitmemiz oldu. Özellikle defans oyuncularımızın, stoperlerimizin hemen hemen hepsi yok gibi. Her zaman oynadığımız futbolu oynayacağız, galibiyet için oynayacağız. Sahamızda da her zaman aynı şekilde oynadığımız gibi. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Çalımbay, takımda savunma oyuncuları Caner Osmanpaşa ve Aaron Appindangoye ile orta saha oyuncuları Erdoğan Yeşilyurt ve Pedro Henrique'nin sakatlıkları nedeniyle, defans oyuncusu Dimitrios Goutas'ın ise Avrupa maç kadrosu listesinde yer almaması nedeniyle Kopenhag maçında forma giyemeyeceklerini ifade etti.

"Gol yemeden golü bulmamız gerekiyor"

Sahalarında oynadıkları maçta rakiplerine 2-1 kaybettikleri için üzgün olduklarını ve bunu telafi etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Orada bir gol attığımız zaman zaten maç uzayacak. Onun için öncelikle gol yemeden golü bulmamız gerekiyor. Tek sıkıntımız eksiklerimiz, onun dışında sıkıntımız yok. Kafa olarak her şey hazır. Zaten biliyorsunuz 2 günde bir maç oynuyoruz, bayağı bir yoğun geçiyor. Belki de en çok maç oynayan takımların başındayız. Sürekli bir şekilde maç oynadığımız için net bir şekilde hazır da değiliz. Antrenmanları da doğru, düzenli tam yapamadık. Onun için bu yoğun süreci inşallah iyi bir şekilde kapatacağız. Bizim en büyük beklentimiz milli maç arası. Milli maç arasında inşallah her şeyi düzeltip ligimize de çok iyi bir şekilde başlayacağız."

Sivasspor'da hedef Avrupa'da tur atlamak
Sivasspor'da hedef Avrupa'da tur atlamak
Sivasspor'da hedef Avrupa'da tur atlamak
Sivasspor'da hedef Avrupa'da tur atlamak
Sivasspor'da hedef Avrupa'da tur atlamak

Rıza Çalımbay, Danimarka, Sivasspor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor'da hedef Avrupa'da tur atlamak - Son Dakika Spor


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