Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Hedef, Avrupa Kupalarına Katılım Hakkı

Sivasspor'da Hedef, Avrupa Kupalarına Katılım Hakkı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 24 puanla 9. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'da hedef, Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edebilmek.

Sivasspor'da Hedef, Avrupa Kupalarına Katılım Hakkı, System.String[]
SERHAT ZAFER - Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 24 puanla 9. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'da hedef, Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edebilmek.

Lige teknik direktör Tamer Tuna ile başlayan ve kötü gidişatın ardından 11. haftada takımı Hakan Keleş'e emanet eden kırmızı-beyazlılar, puan cetvelindeki yükselişiyle dikkati çekti.

İlk yarıda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 24 puan toplayan Sivas ekibi, 9. sırada yer alarak ikinci devre için umut verdi.

Keleş: "Arzu ettiğimiz yerde bitirdik"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiğinde ilk yarı hedefini 23 puan olarak belirlediklerini, bu hedefi geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin lige kötü başlangıç yaptığını, göreve gelmesinin ardından da toparlanarak başarılı bir ilk yarı geçirdiklerini dile getiren Keleş, "Ligin ilk yarısını arzu ettiğimiz yerde bitirdik. Daha fazla puan toplamak isterdik ama olmadı. Önemli olan ilk yarıyı puan cetvelinde ilk 10 içerisinde bitirmekti. Bunu başaran futbolcularımı tebrik ediyorum." dedi.

"Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz"

Hakan Keleş, sezon sonu hedeflerinin Avrupa kupalarına katılım hakkı olduğunu, bunun için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı.

Yapılacak takviyelerle ikinci yarıda taraftarlarına daha iyi bir Sivasspor izletmek istediklerini anlatan Keleş, şunları söyledi:

"Sivasspor, daha önce de Avrupa kupalarına katılmış, şampiyonluğu az farkla kaçırmış bir takım. Başta kulüp başkanımız Mecnun Otyakmaz olmak üzere, yönetim kurulu üyelerimizin bana olan güvenlerini boşa çıkarmamak için özveriyle çalışıyorum. Sivasspor büyük bir camia ve burada görev yapmaktan da büyük keyif alıyorum. Sivasspor, kentin önemli bir markası ve herkes takımı sahipleniyor. El birliği içerisinde Sivasspor'u layık olduğu yere taşıyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sezon sonunda Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Bunu başarabilecek güçteyiz ve hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum."

Transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuduklarını aktaran Hakan Keleş, yeterli bir kadroya sahip olduklarını ancak takımda gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili bir rapor hazırlayıp, yönetim kuruluna sunacağını anlattı.

Keleş, yakaladıkları çıkışı sürdürmek için takviye yapmak istediklerini ifade etti. Genç teknik adam, transfer yapacakları bölgelerin ise takımda gidecek oyuncuların belirlenmesinin ardından netlik kazanacağını dile getirdi.

Devre arası kamp programı

Teknik direktör Hakan Keleş, kırmızı-beyazlı ekibin devre arası kampının 3 Ocak Perşembe günü başlayacağını söyledi.

Kamp çalışmalarının Antalya Belek'te gerçekleştirileceğini aktaran Keleş, 9 Ocak'ta Arnavutluk ekibi Partizani ve 13 Ocak'ta ise Romanya temsilcisi Sepsi ile 2 hazırlık maçı yapacaklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:12 Kaynak: AA

Hakan Keleş, Avrupa, Sivasspor, Spor
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