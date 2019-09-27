Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da hedef lideri yenmek! Takımda 4 eksik...
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Sivasspor'da hedef lideri yenmek! Takımda 4 eksik...

49 dakika önce

Ligin 5. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son veren kırmızı-beyazlılar, Alanyaspor maçını da kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.

Sivasspor'da hedef lideri yenmek! Takımda 4 eksik..., System.String[]

Ligin 5. haftasında sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son veren kırmızı-beyazlılar, Alanyaspor maçını da kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.


Bu sezon deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, dış sahadaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.


Kırmızı-beyazlı ekipte, sakatlıkları nedeniyle Muammer Yıldırım, Barış Yardımcı, Emre Kılınç ve Serhiy Rybalka, Aytemiz Alanyaspor önünde forma giyemeyecek.


Demir Grup Sivasspor, Antalya'da basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.


Antalya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.


Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Sivasspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:21 
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