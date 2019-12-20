Sivasspor'da hedef son iki maçı da kazanmak - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'da hedef son iki maçı da kazanmak - Son Dakika Spor

Sivasspor'da hedef son iki maçı da kazanmak

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin ilk yarısında kalan 2 maçı da kayıpsız atlatmak istediklerini söyledi.

Sivasspor'da hedef son iki maçı da kazanmak, System.String[]

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin ilk yarısında kalan 2 maçı da kayıpsız atlatmak istediklerini söyledi.

Çalımbay, idman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında iki önemli karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti.

Bu maçları kazanarak iyi bir avantaj elde etmek istediklerini aktaran Çalımbay, "Onun için hepimiz bunun farkındayız. Bundan önce oynadığımız oyunların üzerine çıkarsak, özellikle Fenerbahçe maçında oynadığımız oyunun üzerine çıkarsak o zaman oradan iyi bir şekilde ayrılabiliriz." dedi.

Hiçbir zaman oyun disiplininden kopma şanslarının olmadığına vurgu yapan Çalımbay, "Zaten böyle bir şey de mümkün değil. Takım olarak hazırız, tek sıkıntımız Emre Kılınç ve Fatih Aksoy'un olmaması. Bu bizim için bir dezavantaj oluyor çünkü yedek kulübesine baktığımız zaman oyuna müdahale etme şansımız azaldı. Bir sıkıntımız o var. Tek amacımız kalan 2 maçı en iyi şekilde bitirmek." diye konuştu.

Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nı da önemsediklerini dile getirerek, sonuna kadar gitmek istediklerini ifade etti.

"Hedefimiz 8'de 8 yapmak"

Orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt ise ligde Gençlerbirliği ile oynayacakları karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Maçı kazanmak istediklerini dile getiren Erdoğan, "8'de 8 yapmak istiyoruz. Hedefimiz son 2 maçımızı da kazanmak ve puan farkını 8-9'a çıkartmak. İnşallah bu olur. İnşallah oradan galip geliriz." ifadelerini kullandı.

Rakiplerinin çok iyi ve formda bir takım olduğuna işaret eden Erdoğan, "Onları çok iyi analiz ettik, ön tarafları bayağı etkili. Onları durdurursak, golümüzü de atarsak galip geleceğimizi düşünüyorum. Liderlik bizi strese sokmuyor, işimize bakıyoruz." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, performansı hakkında ise her oyuncu gibi sürekli forma giymeyi hedeflediğini, elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini kaydetti.

Antrenman


Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda dünkü kupa maçında forma giyen futbolcular takımdan ayrı çalıştı.


Diğer gruptakiler, koşunun ardından açma ve germe hareketleri yaptı.


Gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.

İdmana sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ve Hugo Vieira katılmadı.

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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