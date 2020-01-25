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Sivasspor'da Hugo Vieira'nın sözleşmesi feshedildi
6 saat önce
Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'da, Hugo Vieira'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:44 Kaynak: AA
Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'da, Hugo Vieira'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonu devre arasında transfer edilen Hugo Vieira'nın sözleşmesinin, karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, "Hugo Vieira'ya, görev yaptığı süre içerisinde takımımıza yapmış olduğu katkı nedeniyle teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarı dolu günler dileriz." ifadesine yer verildi.
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