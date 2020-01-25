Sivasspor'da Hugo Vieira'nın Sözleşmesi Feshedildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'da Hugo Vieira'nın Sözleşmesi Feshedildi - Son Dakika Spor

Sivasspor'da Hugo Vieira'nın Sözleşmesi Feshedildi

6 saat önce

D.G. Sivasspor'dan yapılan açıklamada Hugo Vieira'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiği bildirildi.

Sivasspor'da Hugo Vieira'nın Sözleşmesi Feshedildi, System.String[]

D.G. Sivasspor'dan yapılan açıklamada Hugo Vieira'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiği bildirildi.


Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "2018-2019 sezonunun devre arasında kadromuza kattığımız Hugo Vieira'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak fesih edilmiştir. Hugo'ya Demir Grup Sivasspor'umuzda görev yaptığı süre içerisinde takımımıza yapmış olduğu katkı nedeniyle teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarı dolu günler geçirmesini dileriz" dendi. - SİVAS

Sivasspor, Hugo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:41 Kaynak: İHA
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