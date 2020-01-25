Sivasspor'da Hugo Vieira'nın sözleşmesi feshedildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'da Hugo Vieira'nın sözleşmesi feshedildi - Son Dakika Spor

Sivasspor'da Hugo Vieira'nın sözleşmesi feshedildi

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonu devre arasında transfer edilen Hugo Vieira'nın sözleşmesinin, karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Sivasspor'da Hugo Vieira'nın sözleşmesi feshedildi, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonu devre arasında transfer edilen Hugo Vieira'nın sözleşmesinin, karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.


Açıklamada, "Hugo Vieira'ya, görev yaptığı süre içerisinde takımımıza yapmış olduğu katkı nedeniyle teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarı dolu günler dileriz." ifadesine yer verildi.


Hugo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:48 
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