Sivasspor'da Hugo Vieria'nın Tedavisi Sürüyor
2 saat önce
Demir Grup Sivasspor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı ve çıktığı ilk idmanda sakatlanan Portekizli forvet Hugo Vieira'nın tedavisi sürüyor.
Demir Grup Sivasspor
'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı ve çıktığı ilk idmanda sakatlanan Portekizli forvet Hugo
Vieira'nın tedavisi sürüyor.
Sivasspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Hugo Vieira kulüp tesislerimizde çıktığı ilk antrenmanda sol dizinden sakatlanmıştı. Hugo Vieira, ülkesi Portekiz'de başarılı bir operasyon geçirdi ve tedavi süreci devam ediyor" denildi.
Kırmızı-beyazlı ekibin Japonya
'nın Yokohama takımında kadrosuna kattığı 31 yaşındaki forvet oyuncusu Hugo Viera çıktığı ilk antrenmanda girdiği ikili mücadelede dizinden sakatlanmıştı. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:41 Kaynak: İHA
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