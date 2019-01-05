Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

41 dakika önce

Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre devre arası kampını Antalya'da sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, kampın ikinci gününde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda daha sonra denge çalışmaları ve "mini bant" egzersizleri yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise 5'e 2 pas organizasyonu ve futbola özgü dayanıklılık çalışmalarına ağırlık verildi.

Demir Grup Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:44 Kaynak: AA

Hakan Keleş, Antalya, Sivasspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Camiden Çıkan Yaşlı Adam, Soluk Borusuna Yapışan 'Lokum' Nedeniyle Öldü Galatasaray ve Başakşehir, Kamp İçin Antalya'ya Gitti

Medipol Başakşehir'in Yeni Transferi Robinho, İmzayı Attı Kırgız Kadın, Vatandaşı Kadınlar Tarafından Dövülüp, Fuhuşa Zorlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 16:25:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]