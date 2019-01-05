Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları
41 dakika önce
Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Demir Grup Sivasspor
, devre arası çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre devre arası kampını Antalya
'da sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, kampın ikinci gününde teknik direktör Hakan Keleş
yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda daha sonra denge çalışmaları ve "mini bant" egzersizleri yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise 5'e 2 pas organizasyonu ve futbola özgü dayanıklılık çalışmalarına ağırlık verildi.
Demir Grup Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:44 Kaynak: AA
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