Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor, devre arası kamp çalışmalarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Demir Grup Sivasspor, devre arası kamp çalışmalarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, kampın ikinci gününde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Ardından topa sahip olma oyunu oynayan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarı alanda çift kale maç yaparak günü tamamladı.

Sivas temsilcisi, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:54 Kaynak: AA

Hakan Keleş, Antalya, Sivasspor, Spor
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