Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları
1 saat önce
Demir Grup Sivasspor, devre arası kamp çalışmalarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Demir Grup Sivasspor
, devre arası kamp çalışmalarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya
'da sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, kampın ikinci gününde teknik direktör Hakan Keleş
yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Ardından topa sahip olma oyunu oynayan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarı alanda çift kale maç yaparak günü tamamladı.
Sivas temsilcisi, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:54 Kaynak: AA
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