Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

23 dakika önce

Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, kampın üçüncü gününde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, çabukluk, kuvvet ve dayanıklılık içerikli istasyon çalışmaları gerçekleştirildi. İdmanın son bölümünde ise futbolcular 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:55 Kaynak: AA

Hakan Keleş, Antalya, Sivasspor, Spor
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