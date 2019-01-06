Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor
, devre arası çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre ikinci yarı hazırlıkları için Antalya
'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, kampın üçüncü gününde teknik direktör Hakan Keleş
yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, çabukluk, kuvvet ve dayanıklılık içerikli istasyon çalışmaları gerçekleştirildi. İdmanın son bölümünde ise futbolcular 5'e 2 pas çalışması yaptı.
Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.