Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, kampın dördüncü gününde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, ısınma hareketleriyle başladı. Kondisyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, grup oyunları ve çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-beyazlı ekip, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:56 Kaynak: AA

Hakan Keleş, Antalya, Sivasspor, Spor
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