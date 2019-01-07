Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, kampın dördüncü gününü akşam antrenmanıyla tamamladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde şiddetli yağmur ve dolu altında gerçekleşen antrenmanda futbolcular koordinasyon, çabukluk ve sürat çalışması yaptı. İdmanda 4'e 2 dayanıklılık oyunlar oynayan kırmızı-beyazlı ekip, gol vuruşu ve yarı sahadaki çift kale maçla çalışmayı noktaladı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:09 Kaynak: AA

Antalya, Sivasspor, Spor
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