Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.





İkinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, kampın beşinci gününde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.





Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Yarı sahadaki çift kale maçla tamamlanan idmanda, Emre Kılınç ve Muhammet Demir attıkları gollerle dikkati çekti.



Demir Grup Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.





Kırmızı-beyazlı ekip yarın saat 15.00'te Arnavutluk ekibi Partizani ile hazırlık maçı yapacak.

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