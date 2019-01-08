Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

28 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


İkinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, kampın beşinci gününde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.


Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Yarı sahadaki çift kale maçla tamamlanan idmanda, Emre Kılınç ve Muhammet Demir attıkları gollerle dikkati çekti.

Demir Grup Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


Kırmızı-beyazlı ekip yarın saat 15.00'te Arnavutluk ekibi Partizani ile hazırlık maçı yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:22 Kaynak: AA

Antalya, Sivasspor, Spor
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