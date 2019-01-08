Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

11 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, kampın beşinci gününü akşam antrenmanıyla tamamladı.


Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla koordinasyon ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, futbolcuların taktiksel çalışmasıyla sona erdi.

Demir Grup Sivasspor, kamptaki ilk hazırlık maçını yarın saat 15.00'te Arnavutluk ekibi Partizani ile yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:45 Kaynak: AA

Antalya, Sivasspor, Spor
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