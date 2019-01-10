Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanını teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirdi. Sivasspor, kampın yedinci gününde kamp yaptığı otelin fitness salonunda ve havuzunda rejenerasyon egzersizleri yaptı.



Kırmızı-beyazlı ekip bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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