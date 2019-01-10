Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

6 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanını teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirdi. Sivasspor, kampın yedinci gününde kamp yaptığı otelin fitness salonunda ve havuzunda rejenerasyon egzersizleri yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:42 Kaynak: AA

Spor
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