Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Belek'te kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, dayanıklılık koşusu ve yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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