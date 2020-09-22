Sivasspor'da Isaac Cofie'ye sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika

Sivasspor'da Isaac Cofie'ye sürpriz doğum günü kutlaması

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, 29 yaşına giren orta saha oyuncusu Isaac Cofie için doğum günü kutlaması yapıldı.

Sivasspor'da Isaac Cofie'ye sürpriz doğum günü kutlaması, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, 29 yaşına giren orta saha oyuncusu Isaac Cofie için doğum günü kutlaması yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Isaac Cofie'nin doğum günü kırmızı-beyazlı ekibin teknik heyeti ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Sivasspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman sonrası futbolcu Isaac Cofie için sürpriz bir organizasyon düzenlendi.

Isaac Cofie, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 22:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor'da Isaac Cofie'ye sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika Spor

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