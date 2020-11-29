Sivasspor'da kaleci Muammer korona virüsü atlattı!

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor'a kaleci Muammer Yıldırım'dan sevindirici haber geldi. Son korona virüsü testi negatif çıkan file bekçisi, takımdan ayrı düz koşulara başladı.

Bir süredir korona virüsü ile mücadele veren Sivasspor'un kalecilerinden Muammer Zülfikar Yıldırım, hastalığını atlattı ve takımdan ayrı düz koşulara start verdi.

30 yaşındaki deneyimli kaleci, sosyal medya hesabından kulüp tesislerinde koşu yaptığı videoyu paylaşarak, "Negatif olduk çok şükür" notunu ekledi. - SİVAS