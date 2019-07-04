Sivasspor'da kaptan Ziya, sağlık kontrolünden geçti
2 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:25 Kaynak: İHA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
'un kaptanı Ziya Erdal
, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Geçtiğimiz günlerde askerden dönen Sivasspor'un takım kaptanı Ziya Erdal, sağlık kontrolünden geçti. Ziya Erdal'a ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
Kaptan Ziya'nın sağlık durumunda herhangi bir problemin olmadığı öğrenildi. - SİVAS
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