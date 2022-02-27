Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

27.02.2022 18:27
Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de dün Beşiktaş ile karşılaşan Sivasspor, ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde çarşamba günü sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına start verdi.

Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 15.00'te başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardında pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Beşiktaş maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Fatih Karagümrük 2 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika


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