Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da, Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları

Sivasspor'da, Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları

2 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da, Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Antrenmanda sakatlığı nedeniyle tedavi için yurt dışına giden Gabriel Torje yer almazken, David Braz ise takımdan ayrı salonda çalıştı.

"Zor bir maç"

Kırmızı-beyazlı ekibin takım kaptanı Ziya Erdal, idmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kasımpaşa ile deplasmanda zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi.

Rakiplerinin son haftalarda galibiyet serisi yakalayamadığını belirten Ziya, "İkinci yarıya iyi başlayamadılar, belki biz de pek istediğimiz gibi başlayamadık. Trabzonspor maçında özellikle 75 dakika çok iyi oyun sergiledik, akabinde hemen golü yememiz biraz moralimizi düşürdü." dedi.

Trabzonspor maçını geride bıraktıklarını ve Kasımpaşa'ya odaklandıklarını dile getiren Ziya, "Kasımpaşa bu ligin değerli bir takımı, önemli bir rakip. Zor bir maç, bu bilinçle gidiyoruz ama kesinlikle oraya puan için gidiyoruz. Bu 3 puan olur, 1 puan olur. inşallah taraftarımızı güldürürüz." diye konuştu.

Sivasspor'da, çok iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu vurgulayan Ziya, "Giden arkadaşlarımız oldu, belki Robinho gibi çok önemli bir oyuncuyu kaybettik ama tabi ki onun yokluğunu dolduracak arkadaşlarımız gelecektir, mevcut kadroda da var zaten. Takım içerisindeki ortam gayet güzel, inşallah ligi de iyi bir yerde bitiririz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:37 Kaynak: AA

Sivasspor, Kasımpaşa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bodrum Belediyesi, Hoparlörden Uyardı: Kuvvetli Fırtına ve Sağanak Yağışa Karşı Dikkatli Olun Akhisarspor, Antalyaspor'dan Ayrılan Musa Nizam'ı Transfer Etti

Transferde Atağa Kalkan BB Erzurumspor, Gabriel Obertan ile Anlaştı Bafetimbi Gomis, Diagne'yle Buluştu, Taraftara Transfer Müjdesini Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 15:49:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da, Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]