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Sivasspor'da Kayode Fenerbahçe maçında yok - Son Dakika

Sivasspor'da Kayode Fenerbahçe maçında yok

29.08.2021 21:40
Sivasspor'da Kayode Fenerbahçe maçında yok, System.String[]

DG Sivasspor'un futbolcusu Olarenwaju Kayode, Göztepe maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.

DG Sivasspor'un futbolcusu Olarenwaju Kayode, Göztepe maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Kayode, Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 3. haftasında 2-2 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor - Göztepe karşılaşmasının 70. dakikasında kırmızı-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Kayode, sarı kart gördü. VAR uyarısı ile pozisyonu bir kez daha inceleyen hakem Burak Şeker, Kayode'ye kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi.

Kırmızı kartın ardından çok sinirlenen Kayode, direkt soyunma odasına gitti. Kayode Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçında görev alamayacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'da Kayode Fenerbahçe maçında yok
Sivasspor'da Kayode Fenerbahçe maçında yok
Sivasspor'da Kayode Fenerbahçe maçında yok

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Sivasspor, Göztepe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivasspor'da Kayode Fenerbahçe maçında yok - Son Dakika


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