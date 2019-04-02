Sivasspor'da, Kayserispor Hazırlıkları Sürüyor

- Sivasspor'da, Kayserispor hazırlıkları sürüyorSİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Kayserispor'la karşılaşacak olan Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

- Sivasspor'da, Kayserispor hazırlıkları sürüyor



SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Kayserispor'la karşılaşacak olan Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana düz koşu ile başladı. Denge ve kuvvet çalışması yapan futbolcular 5'e 2 top kampa, pas ve pres idmanı yaptı. Antrenmanın ana bölümünde taktiksel çalışmalar yapan oyuncular, son bölümde ise kanatlardan orta ve gol vuruşu çalıştı. Laparoskopik tek taraflı kasık fıtığı tedavisi süren Muhammet Demir, takımdan ayrı olarak çalıştı.

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