Sivasspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor ile yapılan hazırlık maçında oynayan futbolcular düz koşu ile idmanı tamamladı.



Maçta forma giymeyen futbolcular ise dayanıklılık çalışması yaptı.



Antrenmana Arouna Kone katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Muhammet Demir ise takımdan ayrı çalıştı.

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