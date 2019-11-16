Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
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Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Yardımcı antrenör Bülent Albayrak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma bölümünün ardından idman, futbolcuların grup halinde pas çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ile milli takımlarının aday kadrosunda yer alan Aaron Appindangoye ile Emre Kılınç katılmadı.

Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Kayserispor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:37 Kaynak: AA
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