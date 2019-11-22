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Sivasspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor

6 saat önce

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.

Sivasspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor, System.String[]

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından üç grup halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.


Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Rıza Çalımbay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:53 
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