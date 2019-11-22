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Sivasspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor
6 saat önce
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından üç grup halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.
Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.
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Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:53
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