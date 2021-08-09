Sivasspor'da kombine satışı başladı

4. Kategori Osman Seçilmiş Tribünü Güney At ve Üst Tüm Bloklar: 227,50 TL

Kombinelerin fiyatı ise şöyle:

Son Dakika: Milas ve Köyceğiz yangınları dışında tüm orman yangınları kontrol altına alındı

Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait

15 kişinin öldüğü kazada ölen şoför mesai arkadaşının yerine çalışmış! Arkadaşı: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim

Tecavüze uğrayıp şikayet ettiği şahıslar tarafından tekrar tecavüz edilen Eda Nur intihar etti! Annesine son mesajı: Kızını çok harcadılar anne