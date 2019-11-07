Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Konyaspor hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Sivasspor'da Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Konyaspor hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da Konyaspor hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.


Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacak olan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman koşuyla başladı ve ısınma hareketleri ile devam etti. Daha sonra top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, çift kale maçla idmanı tamamladı.


Antrenmana sakatlığı bulunan Rybalka katılmadı. - SİVAS

Sivasspor, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:21 Kaynak: İHA
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