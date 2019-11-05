Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı

Demir Grup Sivasspor , Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Telefon görüşmesi yapacağız, ona göre karar vereceğiz