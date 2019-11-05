Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı
Son Dakika Spor Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı

Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı

7 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma bölümünün ardından gruplar halinde pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı tamamladı.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.

Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı

Sivasspor, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 5 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Yaşlı adama cami çıkışında kiracısı tekme tokat saldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Telefon görüşmesi yapacağız, ona göre karar vereceğiz Emre Belözoğlu, Abdennour'a küfür ettiği iddialarına açıklık getirdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 04:28:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Konyaspor mesaisi başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]