Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Konyaspor mesaisi sürüyor
Son Dakika Spor Sivasspor'da Konyaspor mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Konyaspor mesaisi sürüyor

7 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da Konyaspor mesaisi sürüyor, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma bölümünün ardından gruplar halinde pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı tamamladı.


Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.

Vali Ayhan'dan ziyaret


Sivas Valisi Salih Ayhan, antrenmanı ziyaret ederek Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar, teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla bir süre sohbet etti.


Futbolculara elleriyle baklava ikram eden Ayhan, kırmızı-beyazlı ekibin İttifak Holding Konyaspor maçında galip geleceğine inandığını söyledi.

Sivasspor'un ligde liderlik koltuğuna oturmasını arzuladığını belirten Ayhan, "Stadyumda 12. adam rolünü oynamak istiyoruz. Minik Yiğidolar ile takımımızın arkasındayız, desteğimizi vurgulamak için geldik. Heyecanınıza ortak olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İttifak Holding, Konyaspor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, idmanda yer almadı!
İşte tarihi maçtan sonra soyunma odasında yaşananlar! 6-0'lık maç sonrası Roberto Carlos'tan Falcao sözleri: Büyük bir golcü Mbaye Diagne, Belçika'da istenmeyen adam ilan edildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 21:14:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Konyaspor mesaisi sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]