Sivasspor'da korona virüs izni - Son Dakika
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Sivasspor'da korona virüs izni

28 dakika önce

Korona virüs salgını nedeniyle maçların ileri bir tarihe ertelenmesi üzerine DG Sivasspor'da futbolculara süresiz izin verildi.

Sivasspor'da korona virüs izni, System.String[]

Korona virüs salgını nedeniyle maçların ileri bir tarihe ertelenmesi üzerine DG Sivasspor'da futbolculara süresiz izin verildi.

Süper Lig'de kalan maçların korona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi üzerine kırmızı-beyazlı ekibe süresiz izin verildi. Sivasspor çalışmalarına gelişen şartlar doğrultusunda devam edecek.

Sivasspor'un tecrübeli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, futbolculara bugün yaptığı toplantıda izin verdiğini açıkladı. Futbolcuların Türkiye'yi terk etmemeleri ve mümkün olduğunca Sivas'tan ayrılmamaları konusunda uyaran Çalımbay, futbolculara bireysel çalışmalarına evlerinde devam etmelerini istedi.

Yiğidolar'da sakatlığı bulunan futbolcular ise tedavilerine Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde devam edecek.

Diğer yandan DG Sivasspor'un tesislerde toplanacağı tarih, gelişen şartlar doğrultusunda belli olacak. - SİVAS

Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:30 Kaynak: İHA

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