Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

17.04.2022 18:09
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de dün Hatayspor ile karşılaşan Sivasspor, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te bulunan bir otelde bir araya gelerek, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 16.00'da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Hatayspor maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

(Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan/İHA)

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

YORUMLAR
500
Uşakspor, Karacabey Belediyesi maçı hazırlıklarına başladı Uşakspor, Karacabey Belediyesi maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


Son Dakika
18:09 Kavgaya katılmak için evden izin alamayan Muhammet, 2. kattan atlayarak kolunu kırdı!
18:05 Hakan Ural'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Sevmek ayıp mı yahu
18:00 Emre Belözoğlu'nu sinirlendirecek hamle! Beşiktaşlı futbolcu için Galatasaray da devreye girdi
17:52 Rusya ve Ukrayna Mariupol hakkında farklı açıklamalarda bulundu!
17:48 Meteoroloji sarı kod ile uyarmıştı! Sağanak yağış Trakya'da başladı
17:38 Metin Şentürk iftar programı için espriyi patlattı: Cumhurbaşkanımızı iftar programında iyi gördüm
17:33 Kupa Voley finalinde Vakıfbank şampiyon oldu
17:11 Aykut Kocaman, Fatih Terim'den gelen teklifi ilk kez açıkladı
17:09 Yalova'da oyun parkında çocuklara cinsel taciz iddiası gündeme geldi
16:39 MHK'de istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik başkan oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 18:33:29. #1.11#
SON DAKİKA: Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement