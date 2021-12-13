Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç - Son Dakika

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Sahadan 3 puanla ayrılan Yiğidolar, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek taraftarla beraber karşılıklı tezahürat yaptı.

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