Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
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Sivasspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

29 dakika önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlığı nedeniyle Ziya Erdal'ın takımdan ayrı çalıştığı idmana Barış Yardımcı ve Armin Djerlek katılmadı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Başakşehir, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:48 Kaynak: AA
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