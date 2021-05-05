- Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

SİVAS - DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 39. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan ve rakibini 1-0 mağlup eden Sivasspor, 1 günlük iznin ardından ligde hafta sonu sahasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise üç grup halinde yarım saha maç yaptı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Başakşehir 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.