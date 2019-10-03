Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
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Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

30 dakika önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından futbolcular, çabukluk çalışması yaptı.

Gruplar halinde pas ve top kapma çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Emre Kılınç ve Serhiy Rybalka, takımdan ayrı salonda çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

MKE Ankaragücü, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:08 Kaynak: AA
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