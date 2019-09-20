Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Muammer Yıldırım ve Rybalka sakatlandı
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Sivasspor'da Muammer Yıldırım ve Rybalka sakatlandı

32 dakika önce

Demir Grup Sivasspor'da kaleci Muammer Yıldırım'ın 2, Serhiy Rybalka'nın ise 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Sivasspor'da Muammer Yıldırım ve Rybalka sakatlandı, System.String[]

Demir Grup Sivasspor'da kaleci Muammer Yıldırım'ın 2, Serhiy Rybalka'nın ise 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan kaleci Muammer Yıldırım ile Serhiy Rybalka'nın sağlık durumu hakkında kulüp doktoru Burak Ayyıldız, kulübün internet sitesine açıklamada bulundu.


Ayyıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kalecimiz Muammer Yıldırım, dünkü antrenmanın son bölümünde sakatlık geçirdi. Sporcumuzun çekilen MR'ında, sağ el bileğinde kıkırdak hasarı ve bağ yırtığı oluştuğu tespit edildi. Muammer'in 2 hafta sonra takımla çalışmalara başlaması planlanmaktadır. Oyuncumuz Serhiy Rybalka ise sol dizde kemik ödemi, kıkırdak ve hafif menisküs hasarı nedeni ile tedaviye alındı. Oyuncumuz için cerrahi müdahale (artroskopi) planlandı. Serhiy Rybalka'nın 4 ile 6 hafta içinde takımla çalışmalara dönmesi planlanmaktadır."

Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:36 Kaynak: AA
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