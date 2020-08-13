Sivasspor'da Muammer Zülfikar Yıldırım sağlık kontrolünden geçti

Yıldırım'ın sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Muammer Zülfikar Yıldırım, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor 'da yeni sezon öncesi sağlık kontrollerine devam edildi.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 18:21

Kaynak: AA

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