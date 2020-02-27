Sivasspor'da neşeli antrenman - Son Dakika
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Sivasspor'da neşeli antrenman

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek olan DG Sivasspor, bu müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

Sivasspor'da neşeli antrenman, System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek olan DG Sivasspor, bu müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti. Antrenmanda futbolcuların neşeli halleri gözlerden kaçmadı.


Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Koşu ile başlayan idman kısa alanda pas çalışması ile devam etti. Daha sonra istasyon çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, çift kale maçla idmanını tamamladı.


Tam kadro yapılan antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları görülürken, yüksek tempoda çalışmaları ise dikkatlerden kaçmadı.


Sivasspor yarın sabah yapacağı idmanın ardından Sivas'taki hazırlıklarını tamamlayarak öğleden sonra Ankara'ya gidecek. - SİVAS

MKE Ankaragücü, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:05 Kaynak: İHA
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