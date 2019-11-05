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Sivasspor'da neşeli idman

8 saat önce

Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına neşeli başladı.

Sivasspor'da neşeli idman, System.String[]

Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına neşeli başladı.


Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi kırmızı-beyazlı ekibi Abdülhamid Han İmamhatip lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ziyaret etti. Öğrenciler takım teknik direktörü Rıza Çalımbay'a çiçek taktim etti. Antrenman da ise tezahüratlar ile futbolculara ve teknik direktör Rıza Çalımbay'a moral verdiler.


Koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketleri ile devam etti. Isınma hareketlerinin ardından 2 grup halinde top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, çift kale maçla idmanı tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Sergey Rybalka katılmadı. - SİVAS

Konyaspor, Sivasspor, Han, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:39 Kaynak: İHA
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