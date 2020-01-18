Sivasspor'da neşeli idman - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivasspor'da neşeli idman - Son Dakika

Sivasspor'da neşeli idman

6 saat önce

DG Sivasspor, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sivasspor'da neşeli idman, System.String[]

DG Sivasspor, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yapılan idmanda futbolcuların neşeli ve hırslı oldukları öğrenildi.

Beşiktaş ile Sivasspor, ligin 18. hafta maçında yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadele hakem Ali Şansalan görev yapacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:35 Kaynak: İHA
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