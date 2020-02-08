Sivasspor'da Petar Skuletic ameliyat edildi - Son Dakika
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Sivasspor'da Petar Skuletic ameliyat edildi

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor'da yeni transfer Petar Skuletic, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Sivasspor'da Petar Skuletic ameliyat edildi, System.String[]

Demir Grup Sivasspor'da yeni transfer Petar Skuletic, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi.


Kulüpten yapılan açıklamada, perşembe akşamı Antalyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk müsabakası sırasında sol eli kırılan Sırp futbolcu, Acıbadem Altunizade Hastanesi El Cerrahisi, Omuz ve Dirsek Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Arel Gereli tarafından ameliyata alındı.

Skuletic'in, bir hafta sonra salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, sonraki hafta da koşulara başlayacağı belirtildi.

Petar Skuletic, Sivasspor, Acıbadem, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:48 Kaynak: AA
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