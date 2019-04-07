Sivasspor'da Puan Kayıpları Sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor
'a 3-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor
'da kötü gidiş sürüyor.
Ligin 25. haftasında iç sahada Evkur Yeni Malatyaspor
'u 2-0 mağlup ettikten sonra 26. haftada deplasmanda Fenerbahçe
'ye 2-1 yenilen kırmızı-beyazlıların kötü gidişi, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında da devam etti.
Sivas ekibi bu sonuçla, üst üste 2 müsabakasından da puansız ayrıldı.
Son 2 haftada kalesinde 5 gol gören ve rakip fileleri 2 kez havalandıran Demir Grup Sivasspor, 34 puanda kaldı.
Zorlu maçlar bekliyor
Demir Grup Sivasspor, ligde kalan 7 haftada puan cetvelinin üstünü ve altını yakından ilgilendiren zorlu maçlara çıkacak.
Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte iç sahada Beşiktaş
, Medipol Başakşehir
ve Galatasaray
ile karşılaşacak. Sivasspor, deplasmanda ise Atiker Konyaspor
, Çaykur Rizespor
, Göztepe ve MKE Ankaragücü
'ne konuk olacak.
Süper Lig'de 600. gol sevinci
Demir Grup Sivasspor, dün Kayserispor'a 3-1 mağlup olunan karşılaşmada Süper Lig'deki 600. golüne de imza attı.
Kayserispor karşısında kırmızı-beyazlı ekibin tek golünü kaydeden Erdoğan Yeşilyurt
, Sivasspor'un bu kulvardaki 600. golüne adını yazdırdı.
Sezon başında Altınordu
'dan transfer edilen Erdoğan, Sivasspor formasıyla resmi bir maçta ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.