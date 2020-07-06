Sivasspor'da puan kayıpları sürüyor

Kırmızı-beyazlılar, ligin son 4 haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor , Fenerbahçe , Gençlerbirliği ve Göztepe ile karşılaşacak.

Son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan kaybeden Sivasspor, şampiyonluk hedefinden de uzaklaştı.

Ligin 28. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kalan, 29. haftada iç sahada Hes Kablo Kayserispor 'a 2-0 yenilen Sivas temsilcisi, dün de Kasımpaşa deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'in 30. haftasında dün deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor 'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı

Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti

Muğla'da bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle başından vurarak öldürdü

Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti

Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı

2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı